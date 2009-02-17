Иллюстрация для Бизби.

Организация занимается предоставлением полного спектра компьютерных услуг от прокладки сетей и подключения к Internet до разработки сайта и услуг Интернет-кафе. Все это объединено одним лозунгом: ЛЮБАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Что мы и попытались отразить в этой иллюстрации. Заметьте, что она полностью отрисована с белого листа без использования фотографий и клипартов.