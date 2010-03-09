Иллюстрация для сайта социальных танцев

Иллюстрации и Рисунки
Добавлена
14 лет назад
214 просмотров
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http://mambodance.org.ua/

Социальные танцы – это клубные, парные танцы. В отличие от бальных, в них принято менять партнеров.

Иллюстрация сделана для сайта Mambo Dance (один из видов латиноамериканского танца “сальса”).