Иллюстрация для сайта социальных танцев
Иллюстрации и Рисунки
Добавлена214 просмотров
14 лет назад
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Социальные танцы – это клубные, парные танцы. В отличие от бальных, в них принято менять партнеров.
Иллюстрация сделана для сайта Mambo Dance (один из видов латиноамериканского танца “сальса”).