Иллюстрация на любую тему в оригинальном стиле

Нарисую креативную иллюстрацию для книги соцсетей или бизнес - сайта!Сразу к делу! Мой стиль адаптирован на легкость восприятия. Я не работаю с реализмом ни в каких его проявлениях. Моя основная фишка - это стилизация мира вокруг нас и персонажей, которые находятся в нем. В этом кворке я нарисую для Вас детализированный или более простой фон (объект) и (или) персонажа(маскота). Все файлы подготовлю для печати/размещение в интернете и в социальных сетях, согласно Вашему ТЗ.У вас есть 2 правки готового варианта на все пакеты услуг!Как выглядит процесс работы:1)После изучения технического задания я приступаю в черно - белому наброску(скетчу)2)Вы утверждаете набросок или вносите определенные правки.3)После завершения первых двух операций я отрисовываю иллюстрацию в цвете.Нужно для заказа:

Описать персонажей.

Описать идею и сюжет рисунка.

Указать, какие надписи или отсылки должны присутствовать на изображении.

Формат рисунка холста в пикселях.

Картины и иллюстрации