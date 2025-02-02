Иллюстрация на шоппер по следующему ТЗ: Нужна векторная иллюстрация, 20х20 см
Стилистика не принципиальна – готовы рассмотреть разные варианты и предложения
Цвет шоппера пока не очевиден – будем отталкиваться от иллюстрации
На иллюстрации должны присутствовать:
- Весы с распознаванием M-ER 725/727(на ваш выбор)
- Рыба/морепродукты, которыми богат Сахалинский край
- На экране демонстрация системы распознавания в работе
- Рыба/морепродукты, которыми богат Сахалинский край
- На экране демонстрация системы распознавания в работе