Иллюстрация на шоппер по следующему ТЗ: Нужна векторная иллюстрация, 20х20 см

Стилистика не принципиальна – готовы рассмотреть разные варианты и предложения

Цвет шоппера пока не очевиден – будем отталкиваться от иллюстрации

На иллюстрации должны присутствовать:

- Весы с распознаванием M-ER 725/727(на ваш выбор)

- Рыба/морепродукты, которыми богат Сахалинский край

- На экране демонстрация системы распознавания в работе

- Рыба/морепродукты, которыми богат Сахалинский край

- На экране демонстрация системы распознавания в работе