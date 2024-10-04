Инфографика

Меня зовут Татьяна. Я сертифицированный дизайнер инфографики. Работаю качественно и быстро. Карточки товара будут готовы в течении 1-2 дней. Мои работы можно посмотреть:

https://drive.google.com/drive/folders/1U3CoHPwNM7yXgyKTSUVXEzBu_wGwph5n?usp=drive_link

От Вас потребуется фотографии товара и техническое задание.

Стоимость одного фото с инфографикой 300 руб. В стоимость входит:

* Отбор фото

* Обрезка и обработка

* Разработка дизайна

* Ваши правки (2 круга)

Последующие карточки для этого артикула со скидкой стоят 200 руб.

Готовы со мной поработать?