Инфографика

Меня зовут Татьяна. Я сертифицированный дизайнер инфографики. Работаю качественно и быстро. Карточки товара будут готовы в течении 1-2 дней. Мои работы можно посмотреть:
https://drive.google.com/drive/folders/1U3CoHPwNM7yXgyKTSUVXEzBu_wGwph5n?usp=drive_link
От Вас потребуется фотографии товара и техническое задание.
Стоимость одного фото с инфографикой 300 руб. В стоимость входит:
* Отбор фото
* Обрезка и обработка
* Разработка дизайна
* Ваши правки (2 круга)
Последующие карточки для этого артикула со скидкой стоят 200 руб.
Готовы со мной поработать?