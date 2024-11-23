Инфографика

Доброго времени суток!

Меня зовут Юлия, я - дизайнер инфографики для маркетплейсов!

Работаю быстро, четко и качественно.

Стоимость одного фото с инфографикой — 300₽. В эту стоимость входит: анализ конкурентов, отбор фото, обрезка и обработка, разработка дизайна и один круг правок. Последующие карточки для этого артикула – 150₽. Работа будет готова в течение 2-3 дней.

Для работы от вас потребутся фотографии и ТЗ (техническое задание).

Работаю по предоплате 50%

По всем вопросам и заказам писать в лс

Буду рада сотрудничеству