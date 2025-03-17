Инфографика для маркетплейсов

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2 месяца назад
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Здравствуйте! Меня зовут Кристина, я - начинающий дизайнер инфографики для маркетплейсов. Ищу клиентов для пополнения портфолио. Работаю быстро, четко и качественно. Готовую инфографику вы получите в кратчайшее сроки, от вас нужны лишь фотографии и ТЗ. Ознакомиться с моими работами можно в моем ТГ-канале @Kristina__Illustrator. Стоимость одной карточки с минимальным дизайном - 150р, стоимость карточки со средним уровнем сложности дизайна - 200р, стоимость карточки с высоким уровнем сложности дизайна - 250р