ИНФОГРАФИКА МАРКЕТПЛЕЙСЫ/ КАРТОЧКИ ТОВАРОВ WB/OZON

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4 месяца назад
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Доброго времени суток!

Я специалист по созданию инфографики товаров для маркетплейсов, таких как Озон и Валдберрис. Моя работа заключается в том ,чтобы превратить обычные товарные предложения в привлекательные и информативные карточки, которые помогут вашим товарам выделиться на фоне конкурентов и привлечь внимание покупателей.

  • Мои карточки товаров содержат чёткие и убедительные описания, которые выделяют преимущества вашего продукта.

  • Я создаю уникальные карточки, который точно будут соответствовать вашим целям и задачам.

  • Каждая деталь в моей работе имеет огромное значение, именно поэтому мои работы не только красиво выглядят, но и легко воспринимаются покупателем.

Сотрудничая со мной, вы получите инструменты для увеличения продаж и привлечения целевой аудитории.

Давайте совместно сделаем ваш бизнес успешнее на маркетплейсах