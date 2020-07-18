Instagram story template

Задача: сделать шаблон для инстаграм сторис в определенной цветовой палитре с геометрическими элементами и вставкой емодзи

Решение:

1. Применение геометрических фигур - стрелок, круга, прямоугольника, линий

2. Применение прерывистой обводки для геометрических фигур с целью уменьшения их визуального веса

3. Применение градиентной заливки для круга с целью акцентирования внимания на начале текста и создания равновесия в композиции

4. Применение емодзи в линейном стиле, в соответствии с заголовком сторис, для уменьшения визуального веса, акценте внимания зрителя на заголовке и тексте сторис.