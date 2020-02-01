Интерьерный скетч

Создам интръерный скетч для вашего проекта. Считаю эскизирование наиболее живой техникой. Это быстро, удобно, понятна конфигурация, масштаб, идея, сочетаемость цветов и материалов. Могу "рисовать с нуля", либо на основе вашей фотографии, как результат гарантирую высококачественный коллаж в фотошопе.

Для выполнения задания мне необходимо знать четкие пожелания клиента, стилистика, цветовые предпочтения, желательные материалы. Большим бонусом будет наличие планировки.