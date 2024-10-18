Приветствую всех любителей музыки и ценителей творчества y Toxis! Хочу поделиться с вами радостной новостью: я создал арт в честь выхода его нового альбома «Изнутри». Этот альбом обещает быть глубоким и проникновенным, и я постарался передать эмоции и чувства, которые y Toxis хотели бы передать своим слушателям.



Надеюсь, вам понравится этот арт так же, как мне нравится создавать его для вас. Не забудьте поддержать y Toxis и его новый альбом, поделитесь этим постом со своими друзьями и знакомыми. Вместе мы делаем искусство и музыку ещё лучше!