Изображения для Instagram с бейджами и айдентикой

Занимая активную и одну из ключевых должностей в университетском профсоюзе часто создаю различные проекты, преимущественно связанные с дизайном (таких было создано с лихвой более двадцати)

Дизайн создается ориентированный на Instagram и Facebook. Приходилось работать в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator и в Adobe InDesign. Последний использую для полиграфии, вроде плакатов или бейджей. Но основным инструментом является Figma.