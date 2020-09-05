Изображения для Instagram с бейджами и айдентикой

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5 лет назад
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Занимая активную и одну из ключевых должностей в университетском профсоюзе часто создаю различные проекты, преимущественно связанные с дизайном (таких было создано с лихвой более двадцати)

Дизайн создается ориентированный на Instagram и Facebook. Приходилось работать в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator и в Adobe InDesign. Последний использую для полиграфии, вроде плакатов или бейджей. Но основным инструментом является Figma.

Figma