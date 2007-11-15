Кадр 6 (диплом)

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16 лет назад
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Видоизмененная, улица. Невидимый образ главного героя, как проводник, ведет нас по коридорам, некогда бывшими дорогами, шоссе, перекрестками. Раздаются индустриальные, неестественно металическиезвуки, в воздухе пребывает постоянный гул. Мы не только видим "город" глазами героя, но и слышим его мысли.