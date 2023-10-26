Карточная игра "Коты в бездне"

Коммерческий проект "Коты в Бездне", в котором мне было отведено место главного художника.

Иллюстрации выполнены в Adobe Photoshop, в них переданы не только элементы стилизации, но и подача через символизм, как цветовой, так и не только цветовой. В процессе ведения проекта мной были не только проиллюстрированы изображения для проекта, но и разработан стиль игры, а также с моей стороны осуществлялся контроль соблюдения визуального стиля.