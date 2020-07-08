Художник, иллюстратор

Большой опыт с рисованием иллюстраций- предметов, пейзажей, животных и портретов людей.

Достаточно большой опыт в разработке дизайна, рисовании обложек книг для

детей и взрослых. Работа выполняется с высоким уровнем детализации,

проработки фона и персонажей.

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Программы для создания CG и 2D артов:

планшет Wacom intuos ART S.

Adobe Photoshop CC 2018

Paint tool SAI

Krita

Rebelle

Мои АРТ Галереи:

https://virink.com/valborg_run

https://www.instagram.com/valborg_runart

http://valborgrun.deviantart.com

В течение 5 лет занимаюсь рисованием в формате CG, так же выполняю работу с помощью традиционных материалов.

Инструменты традиционного рисования:

Карандаши KOH-I-NOOR от Н5 до В7,

Акварельные карандаши MARCO,

Рапидографы MICRON, STAEDTLER,

Акварельные краски Невская палитра "Ленинград",

Аква карандаши Faber Castell.