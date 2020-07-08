Художник, иллюстратор

Большой опыт с рисованием иллюстраций- предметов, пейзажей, животных и портретов людей.
Достаточно большой опыт в разработке дизайна, рисовании обложек книг для
детей и взрослых. Работа выполняется с высоким уровнем детализации,
проработки фона и персонажей.
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Программы для создания CG и 2D артов:
планшет Wacom intuos ART S.
Adobe Photoshop CC 2018
Paint tool SAI
Krita
Rebelle
Мои АРТ Галереи:
https://virink.com/valborg_run
https://www.instagram.com/valborg_runart
http://valborgrun.deviantart.com
В течение 5 лет занимаюсь рисованием в формате CG, так же выполняю работу с помощью традиционных материалов.
Инструменты традиционного рисования:
Карандаши KOH-I-NOOR от Н5 до В7,
Акварельные карандаши MARCO,
Рапидографы MICRON, STAEDTLER,
Акварельные краски Невская палитра "Ленинград",
Аква карандаши Faber Castell.