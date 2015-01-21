Художник-иллюстратор. Художник.

Добавлена
9 лет назад
220 просмотров
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Здравствуйте! Меня зовут Лада! Я художник! Рисую уже много лет!

  • Работаю в разных техниках и стилях.
  • Рисую книжные иллюстрации, портреты, пейзажи, натюрморт, делаю роспись по ткани и дереву, делаю копии и гравюры и т.д
  • Материалы: масло, тушь, акварель, гуашь, батиг, уголь, акрил, карандаш и т.д
  • Цены зависят от сложности и сроков.
  • Буду счастлива работать с вами:)