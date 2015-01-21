Художник-иллюстратор. Художник.

Здравствуйте! Меня зовут Лада! Я художник! Рисую уже много лет!

Работаю в разных техниках и стилях.

Рисую книжные иллюстрации, портреты, пейзажи, натюрморт, делаю роспись по ткани и дереву, делаю копии и гравюры и т.д

Материалы: масло, тушь, акварель, гуашь, батиг, уголь, акрил, карандаш и т.д

Цены зависят от сложности и сроков.

Буду счастлива работать с вами:)