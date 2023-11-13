ХУДОЖНИЦА Иллюстратор Стикеры Арт Digital art Диджитал арт
Иллюстрации и Рисунки
Добавленанет просмотров
месяц назад
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Я училась на художника-скульптора,и с детства могла проявить интерес к рисованию.
Сейчас акцент у меня на digital art(планшет)
А это
Иллюстрации
Картины
Портреты
Стикеры
Дизайн одежды
Больше можете увидеть в моем Инстаграме(@ninterri)