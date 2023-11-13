ХУДОЖНИЦА Иллюстратор Стикеры Арт Digital art Диджитал арт

Я училась на художника-скульптора,и с детства могла проявить интерес к рисованию.

Сейчас акцент у меня на digital art(планшет)

А это

Иллюстрации

Картины

Портреты

Стикеры

Дизайн одежды

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