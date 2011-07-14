Хьюстон у нас проблемма

Работа нарисована на конкурс Пояс Астероидов СССР-2061

История проста и стара как мир, противостояние в освоении космоса, которое длилось между СССР и США, приняло завершающую фазу. В космосе, уже практически не осталось участков на которые не ступила бы нога астронавта. Главной целью 2061 года становится пояс астероидов, на который отправляется экспедиция американских космонавтов. Но им уже не суждено воткнуть флаг своей страны в девственную и одновременно суровую почву астероида, на котором происходит высадка. По иронии судьбы, это первый астероид освоенный советскими первопроходцами. Он носит имя Юрия Гагарина, и это позволяет незабвенному Гагарину, во второй раз утереть нос американцам.