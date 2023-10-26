Коммерческий проект "Ква-Вегас"

В данном проекте я выступаю не только в роли главного художника, исполнителя, но еще и участвую в разработке механик и сюжетного наполнения данной настольной игры. Иллюстрации выполнены в Adobe Photoshop, предварительно были подготовлены скетчи и заросовки персонажей на бумаге. Проект "Ква-Вегас" - это настольная игра по захвату территориии, основанная на историях про Лас-Вегас 50-60х годов, с прекрашенной историей и некоторыми искаженными историческими фактами. Суть игры - захватить наибольшую территорию, став самой влиятельной мафией в Ква-Вегасе.