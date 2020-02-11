Контент "под ключ" на тему Цитаты

Тематический контент для соцсетей "под-ключ". Создание картинок-постов (брендированные постеры в едином стиле для смм-постов) по теме: Цитаты. Менеджмент контента "под ключ" с размещением в сетке соцсетей Вконтакте, Одноклассники, Фейсбук через smmplaner, в том числе подготовка самих текстов +хештеги тоже входила в работу.