Помогу воплотить в жизнь ваших персонажей и идеи. Мои рисунки можно использовать как иллюстрации для книг или комиксов. Мой стиль придаст яркости и заметности вашим плакатам, рекламе, веб-сайтам и профилям в социальных сетях.

Что могу вам предложить:

Рисунок любого вашего персонажа или вас в полный рост в моем стиле. Персонаж может быть в любой позе и в любой одежде, которую вы выберете.

Рисую полный концепт-арт персонажа в полный рост, с видом со спины и 3 эмоциями. Вы можете выбирать любые позы и эмоции. Вы также можете добавить подробный рисунок отдельных объектов, таких как руки, ноги, глаза, татуировки, родинки и другие особенности вашего персонажа.

Любой рисунок на любую тему и идею. Рисунки от простых обоев на телефоне до полноценного арта для обложки комиксов или иллюстрации в книге.

Могу выполнять заказы с рейтингом +18. Подробности в личных сообщениях.