Леший и кикимора

http://drawi.ru/gallery/pic/181100/

В брянских болотах всякое водится. Местный браконьер по прозвищу Леший ловит в болотах лысеголовых чупокабр. Но в этот раз ему не повезло. Немецкая вундервафля "Кикимора" (секретная болотная автоматическая противопартизанная байда) лежащая на дне старого торфянника внезапно активировалась. Леший Капут.