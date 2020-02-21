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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Об этом кворке
Логотип или шапка на ютуб
1. Вашему эскизу
2. Рисунку от руки
3. Чему-то другому (по договоренности).
От Вас необходимо:
1. Исходное изображение!
2. Или полное описание того что вы хотите
Нужно для заказа:
Вам необходимо :предоставить исходное изображение (Ваш эскиз, можно от руки) или чётко сформулированное полное описание того что вы хотите