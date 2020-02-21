Об этом кворке

Логотип или шапка на ютуб

1. Вашему эскизу

2. Рисунку от руки

3. Чему-то другому (по договоренности).

От Вас необходимо:

1. Исходное изображение!

2. Или полное описание того что вы хотите

Нужно для заказа:

Вам необходимо :предоставить исходное изображение (Ваш эскиз, можно от руки) или чётко сформулированное полное описание того что вы хотите