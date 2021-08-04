Здравствуйте. Предлагаю Вам дизайн любой наружной рекламы, разработка логотипа, разработка дизайна для брендирования авто, дизайн и верстка меню, прайсов, листовок, визиток, векторная отрисовка, работаю в CDR. Знание тех. требований макета, подготовка к печати, плоттерной резке и т.д. Опыт более 10 лет, усидчивость, удовольствие от процесса, умение слышать заказчика и находить баланс, видеть конечную цель.