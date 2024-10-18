Приветствую всех любителей музыки и поклонников творчества Yeat! Хочу поделиться с вами радостной новостью: я создал арт в честь выхода его нового альбома «Lyfestyle». Этот альбом обещает быть ярким и запоминающимся, и я постарался передать атмосферу и настроение, которые Yeat хотел бы передать своим слушателям.



Надеюсь, вам понравится этот арт так же, как мне нравится создавать его для вас. Не забудьте поддержать Yeat и его новый альбом, поделитесь этим постом со своими друзьями и знакомыми. Вместе мы делаем искусство и музыку ещё лучше!