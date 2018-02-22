Місце під сонцем

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Иллюстрация для обложки альбома рок-группы Gerollds.
Самой сложной, но в то же время интересной частью рисунка - было наделение харизмой скелета с переднего плана. Так-как (по понятным причинам) придать черепу какое-либо выражение лица сложно, альтернативой стали стиль одежды и жестикуляция. Исходя с реакции заказчика - с задачей справился