Місце під сонцем

Иллюстрация для обложки альбома рок-группы Gerollds.

Самой сложной, но в то же время интересной частью рисунка - было наделение харизмой скелета с переднего плана. Так-как (по понятным причинам) придать черепу какое-либо выражение лица сложно, альтернативой стали стиль одежды и жестикуляция. Исходя с реакции заказчика - с задачей справился