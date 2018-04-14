Малая часть моих работ

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В портфолио прикреплена только часть работ.
Могу нарисовать рпактически все, что Вам угодно.
От логотипа в графических редакторах до росписи стен в Вашем доме, кафе, детсоком саду.
Рисую портреты, детские иллюстрации. эскизы тату.
Рисунки выполнены на хорошей дорогой бумаге и качественной акварелью, которая не выгорает на солнце.
Очень буду рада сотрудничеству!