Малая часть моих работ

Добавлена
6 лет назад
121 просмотр
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В портфолио прикреплена только часть работ. 

Могу нарисовать рпактически все, что Вам угодно.

От логотипа в графических редакторах до росписи стен в Вашем доме, кафе, детсоком саду.

Рисую портреты, детские иллюстрации. эскизы тату.

Рисунки выполнены на хорошей дорогой бумаге и качественной акварелью, которая не выгорает на солнце.

Очень буду рада сотрудничеству!