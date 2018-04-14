Малая часть моих работ

В портфолио прикреплена только часть работ.

Могу нарисовать рпактически все, что Вам угодно.

От логотипа в графических редакторах до росписи стен в Вашем доме, кафе, детсоком саду.

Рисую портреты, детские иллюстрации. эскизы тату.

Рисунки выполнены на хорошей дорогой бумаге и качественной акварелью, которая не выгорает на солнце.

Очень буду рада сотрудничеству!