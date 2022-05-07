Я очень давно занимаюсь творчеством. Для меня рисование - это нечто большее, чем хобби. Гораздо большее.

Даже фрилансом я начал заниматься в первую очередь с рисования.

Я изучал анатомию, перспективу, композицию, теорию цвета, и многие другие разные тонкости рисования. Старался познать академическое искусство.

Рисую тогда, когда считаю нужным. Порой даже на целый год откладываю творчество, занимаясь другими делами (например, изучая программирование). Но когда начинаю творить - то получаю самое настоящее удовольствие от процесса.

Мой графический планшет (на момент публикации) - Wacom One Medium CTL-671.

Программа для рисования: Adobe Photoshop