Об*ємна векторна графіка "Кемпінг"
Иллюстрации и Рисунки
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2 месяца назад
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Створення обʼємної векторної графіки на тему "Туризм/Подорож/Кемпинг".
Було використане ПЗ Blender для створення початково 3D моделей, з допомогою меш сіток растровий обʼєкт був векторизований.
Використання даної векторної графіки можливе для створення композицій, банерів, артбордів, рекламних вивісок..
Детальніше за посиланням -- Кемпінг
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