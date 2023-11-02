Об*ємна векторна графіка "Кемпінг"

Створення обʼємної векторної графіки на тему "Туризм/Подорож/Кемпинг".

Було використане ПЗ Blender для створення початково 3D моделей, з допомогою меш сіток растровий обʼєкт був векторизований.

Використання даної векторної графіки можливе для створення композицій, банерів, артбордів, рекламних вивісок..

Детальніше за посиланням -- Кемпінг

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