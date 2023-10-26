Обложка для книги ужасов

ТЗ: Необходимо придумать и нарисовать обложку для книги ужасов. Пока название книги будет: "Волк в теле маленькой девочки Оли", но потом может изменится, но сути не меняет. На заднем плане должно быть крупное лицо волка, а на переднем - маленькой девочки.