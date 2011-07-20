Обои PB
Иллюстрации и Рисунки
Добавлена162 просмотра
12 лет назад
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http://pixplace.ru/images/816001200.png
Сделал не давно, в инете искал обои для рабочего стола ничего только пара штук одно и тоже вот сделал сам,как вам? (в большом размере наверно мутновато будет, в формате PNG классно смотрится а тут не принимает, пришлось в JPG поставить самое низкое качество ссори такой портал)