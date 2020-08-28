Оформление/Дизайн YouTube канала и групп VK

Добавлена
5 лет назад
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Создам оформление для YouTube канала или группы ВК, пример готовой работы в приложении. 

Порядок работы:

* Общение с заказчиком - получение тз, желательно с примерами, согласование идеи. 

* Создание эскиза и согласование перед отрисовкой (до 3х эскизов)

* Финализация работы и внесение правок (до 3х правок бесплатно)

* Предоставление заказчику итоговой работы - изображение в формате PNG. PSD файлы предоставляются по отдельной договорённости.

Срок выполнения до 7 дней. Первые эскизы предоставлю в день или на следующий день после согласования идеи.