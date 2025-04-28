Отрисую трафарет в векторном редакторе CorelDRAW!

Создаю качественные векторные файлы для лазерной резки, ЧПУ и плоттерной резки.

В наличии большая база готовых трафаретов, решёток и орнаментов для любых задач.

⚡ Сфера применения:

— Художники-декораторы

— Производственные компании

— Рекламные агентства

— Дизайнеры и разработчики макетов

Для заказа нужно:

— Техническое задание (пожелания, размеры, эскизы, фото)

— Чёткое изображение или пример макета

Сроки выполнения зависят от сложности.

Пишите в личные сообщения Whats App +7 777 395 7047 — с радостью помогу реализовать вашу идею!