Отрисую трафарет в векторном редакторе CorelDRAW!
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14 дней назад
Создаю качественные векторные файлы для лазерной резки, ЧПУ и плоттерной резки.
В наличии большая база готовых трафаретов, решёток и орнаментов для любых задач.
⚡ Сфера применения:
— Художники-декораторы
— Производственные компании
— Рекламные агентства
— Дизайнеры и разработчики макетов
Для заказа нужно:
— Техническое задание (пожелания, размеры, эскизы, фото)
— Чёткое изображение или пример макета
Сроки выполнения зависят от сложности.
Пишите в личные сообщения Whats App +7 777 395 7047 — с радостью помогу реализовать вашу идею!