Парный портрет

Иллюстрации и Рисунки
Добавлена
3 месяца назад
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Когда приходит заказ нарисовать пару, это сразу погружает тебя в многозадачный творческий процесс.

Не всегда фото может похвастаться высоким качеством, или же заказчик просит внести изменения в тех или иных атрибутах гардероба. Бывает, что нужно изменить позу или положение рук, чтобы картина в итоге смотрелась гармонично.

Иногда на такие такие заказы уходит вдвое, а то и втрое больше времени, но это стоит того, чтобы увидеть восторженный взгляд заказчика и услышать слова благодарности за проделанную работу.

Иллюстрация_без_названия (7).pdf
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