Переведу в вектор несложное изображение

Доброго времени суток!

Выполню отрисовку вашего изображения в векторный формат.

Работаю в Adobe Illustrator.

Отрисовываю все вручную!

Цена будет зависеть от сложности и количества элементов в исходном изображении.

Перед оформлением покажите исходное изображение для определения сложности работы.

Нужно для заказа:

1. Ваше изображение, которое нужно отрисовать.

2. Точное описание результата и пожелания.

3. Формат и размер готового изображения.