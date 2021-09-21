Переведу в вектор несложное изображение

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Выполню отрисовку вашего изображения в векторный формат.
Работаю в Adobe Illustrator.
Отрисовываю все вручную!
Цена будет зависеть от сложности и количества элементов в исходном изображении.
Перед оформлением покажите исходное изображение для определения сложности работы.
Нужно для заказа:
1. Ваше изображение, которое нужно отрисовать.
2. Точное описание результата и пожелания.
3. Формат и размер готового изображения.