Personal tracker

Задача: разработка персонального трекера с узнаваемым элементом, делением задач на блоки: Важно, Срочно и Лениво и созданием для данных блоков релевантных иконок.

Решение:

1. Применение галочки в названии трекера в качестве узнаваемого элемента

2. Указание призыва к действию в заголовке трекера для вовлечения в пользование им

3. Применение релевантных социальных иконок в качестве ассоциаций для блоков: Важно, Срочно и Лениво

4. Указание фраз-действий в нижней части каждого блока

5. Применение прозрачного эффекта для графических элементов в чек-боксах (цифры и галочки) для акцентирования внимания и вовлечения пользователя в трекер