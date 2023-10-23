Почему мы должны работать вместе?

Мне очень интересно услышать вашу идею, даже если вы еще не уверены в заказе.

Я могу придумать для вас художественную идею, исходя из ваших предпочтений.

Объединив свои навыки работы в Photoshop и рисовании, я могу добиться интересных результатов.

Я могу попробовать нарисовать для вас что угодно.

Если хотите больше примеров моих работ, загляните в мой Инстаграм.

Помимо рисования, я могу просто редактировать и модифицировать фотографии. Я также всегда готов попробовать что-нибудь спроектировать (у меня есть некоторый опыт в дизайне логотипов и обложек).

Если у вас возникнут вопросы, вы всегда можете написать мне перед заказом.