Плакат с легендами рок музыки

Плакат делал сам, дизайн эксклюзивный.

Возле КАЖДОГО исполнителя или группы подписана строчка из их самых популярных песен.

На плакате можно увидеть:

Король и Шут, Кино, Юрий Хой, Фредди Меркьюри, Курт Кобейн, Земфира, Нервы, Sabaton, The Who, U2, Чичерина, Папин Олимпос, Lynyrd Skynyrd, Maneskin, Uma2rman, Status Quo, Megadeath, АукцЫон, Аквариум, Ляпис Трубецкой, The Rolling Stones, Aerosmith, Карлос Сантана, Диана Арбенина, Пошлая Молли, Deep Purple, Пол Гилберт, Ногу Свело!, Death, Neverlove, Nazareth, Чайф, Sepultura, Korn, Юрий Шевчук(ДДТ), Ранетки, Eagles, The Doors, Offspring, Порнофильмы, Guns'n Roses, Конец Фильма, The Beatles, Воскресннье, Мумий Тролль, Linkin Park, Сметана Band, Чак Берри, Красная Плесень, Валентин Стрыкало, Луи Армстронг, System Of A Down, Вельвет, Анакондаз, Skilet, Shocking Blue, Джо Сатриани, Metalica, Animals, Би-2, Oasis, Агата Кристи, ramones, Оззи Осборн, Led Zeppilin, Рондо, Алиса, Кипелов, Twisted Sister, Найк Борзов, Кукрыниксы, Браво, Крематорий, Гарик Сукачев, Элвис Пресли, Зоопарк, Моральный Кодекс, Стив Вай, Slipknot, Rasmus, Майкл Джексон, Scorpions, Pantera, СерьГа, Cranberries, Limp Bizcut, Europe, AC/DC, Evanescence, Ramshtein, Джимми Хендрикс, Gorky Park, Звери, Pink Floyd, Moloko, Van Hallen, Океан Ельзи, Сплин, Ундервуд, Blaxk Sabath, Marlin Manson, Чиж&Со, Smokie, ГрОб, Green Day, Несчастный случай, Секрет, Танцы Минус, RadioHead, Kiss, Машина Времени, RHCP, Жуки, Children Of Bodom, Pink Floyd, Любэ, Братья Гримм, Вячеслав Бутусов, Manowar, Bon Jovi, Земляне, Рок Острова

Также могу изготовить постер на заказ, с эксклюзивным дизайном или коллажи из Ваших фотографий.