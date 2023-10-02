Портрет 3

Иллюстрации и Рисунки
Добавлена
3 месяца назад
нет просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Графические портреты пользуются меньшей популярностью среди заказчиков , чем цветные. И это незаслуженный штамп.

Да, графика далеко не для всех, но она поистине прекрасна как отдельный вид изобразительного искусства. В ней сочетается строгость, ясность и лаконичность. Подчас с помощью линии и пятна можно сказать куда больше, чем цветом.

Иллюстрация_без_названия (12).pdf
1 МБ