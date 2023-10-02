Портрет 3
Иллюстрации и Рисунки
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3 месяца назад
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Графические портреты пользуются меньшей популярностью среди заказчиков , чем цветные. И это незаслуженный штамп.
Да, графика далеко не для всех, но она поистине прекрасна как отдельный вид изобразительного искусства. В ней сочетается строгость, ясность и лаконичность. Подчас с помощью линии и пятна можно сказать куда больше, чем цветом.