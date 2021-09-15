Портрет/Персонаж

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Я рисую в разных стилях и материалах, а именно:
масло - от 1500 до 8000 рублей
акварель - от 500 до 2000 рублей
гуашь - от 500 до 5000 рублей
диджитал - от 500 до 5000 рублей
маркеры - от 500 до 1500
Если работу вы хотите получить на руки (холст, бумагу) ценник выйдет дороже.
Пересылка за ваш счет.
Работаю над заказом от недели.
Беру 30% предоплаты. Обязательно.
Могу по возможности рисовать в другом стиле, все на ваш вкус и цвет.