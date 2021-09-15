Портрет/Персонаж

Я рисую в разных стилях и материалах, а именно:

масло - от 1500 до 8000 рублей

акварель - от 500 до 2000 рублей

гуашь - от 500 до 5000 рублей

диджитал - от 500 до 5000 рублей

маркеры - от 500 до 1500

Если работу вы хотите получить на руки (холст, бумагу) ценник выйдет дороже.

Пересылка за ваш счет.

Работаю над заказом от недели.

Беру 30% предоплаты. Обязательно.

Могу по возможности рисовать в другом стиле, все на ваш вкус и цвет.