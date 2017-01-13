Портрет в графике по фотографии.

Здравствуйте! Я рисую портреты для Вас в довольно необычном исполнении. Для начала от руки в графике на бумаге, затем перевожу в электронный вид и дорабатываю в фотошопе. Именно поэтому они выходят таким "настоящими", не штампованным. Отличный подарок на любой праздник) Готовый портрет Вы получите в хорошем разрешении и качестве. Можно распечатать его на холсте или бумаге. Сходство гарантирую. Выслушаю пожелания.