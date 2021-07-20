ПОРТРЕТЫ, ДИЗАЙН, ЭСКИЗЫ ДЛЯ ТАТУ

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ОПЫТ:
Рисую около 15 лет, 7 из которых ушли на обучении в художественной школе.
- Рисовал портреты на заказ;
- Делал дизайн для обложек блокнотов;
- Придумывал и рисовал эскизы для татуировок, логотипов;
- Обрабатывал фотографии в фотошопе;
- нарисовать портрет (акварелью, цветными карандашами и простым);
- придумать эскиз для тату;
- придумать композицию (например: рисунок на обложке блокнота).
Все очень просто!
1) Для начала свяжитесь со мной любым из предоставленных способом;
2) Пришлите референс (фотографию более менее хорошего качества, желательно не селфи).
3) Затем расскажите как бы Вы хотели видеть конечный результат (уточните детали: на каком формате бумаги будет рисунок и чем его рисовать), можно скинуть пример рисунка который Вы хотите видеть, а так же не стесняйтесь спрашивать или просить что-то добавить.