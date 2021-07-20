ПОРТРЕТЫ, ДИЗАЙН, ЭСКИЗЫ ДЛЯ ТАТУ

ОПЫТ:

Рисую около 15 лет, 7 из которых ушли на обучении в художественной школе.

Рисовал портреты на заказ;

Делал дизайн для обложек блокнотов;

Придумывал и рисовал эскизы для татуировок, логотипов;

Обрабатывал фотографии в фотошопе;

нарисовать портрет (акварелью, цветными карандашами и простым);

придумать эскиз для тату;

придумать композицию (например: рисунок на обложке блокнота).

Все очень просто!

1) Для начала свяжитесь со мной любым из предоставленных способом;

2) Пришлите референс (фотографию более менее хорошего качества, желательно не селфи).

3) Затем расскажите как бы Вы хотели видеть конечный результат (уточните детали: на каком формате бумаги будет рисунок и чем его рисовать), можно скинуть пример рисунка который Вы хотите видеть, а так же не стесняйтесь спрашивать или просить что-то добавить.