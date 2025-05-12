Портреты и сюжетные иллюстрации

Нарисую для вас портер по фотографии или иллюстрацию по вашему сюжету.

От вас, для заказа, необходимо:

Фото в хорошем качестве;

Цветовая палитра

Сюжет для иллюстрации

Необходимый формат работы

Сроки дедлайна

Работаю по предоплате 50% после одобрения скетча. Остальная сумма после выполненной работы. Итог работы скидываю вам с вотермарками и если вас все устраивает, то оплачиваете оставшуюся часть заказа и я на почту (при наличии) присылаю вам работу в высоком качестве.

Правки, на этапе скетча, бесплатные, при работе с цветом - 100 рублей каждая правка (но как правило, все правки вносятся в скетче)

Буду рада поработать с вами и создать для вас красоту в подарок близким или же порадовать себя любимых!