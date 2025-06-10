Постер для шаурмы

Дизайн баннера для кафе "Afzal's Cafe"
Разработан яркий и аппетитный промо-баннер для продвижения авторских шаверм (лавашей) от "Afzal's Cafe". Цель дизайна — подчеркнуть свежесть ингредиентов и оригинальный стиль заведения.
Основные особенности:
Аутентичная подача: вкусные, сочные лаваши с мясом, овощами и соусами на переднем плане.
Теплая цветовая палитра, создающая атмосферу уюта и аппетита.
Слоган “Your LAVash” с акцентом на слове "LOVE", визуально объединённый с изображением сердца.
Интеграция декоративных элементов: кусочки мяса, кольца лука, зёрна кунжута, кофе — для усиления визуального аппетита.
Верхний правый угол украшен ярким элементом “Осторожно! Очень вкусно!” — акцент на уникальность и качество.
Логотип кафе и подпись "Lavash by Afzal" создают запоминающийся фирменный стиль.
Формат: Подходит для сайта, социальных сетей, цифровых меню и наружной рекламы, а также для постеров