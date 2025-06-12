Постер для шаурмы

Дизайн баннера для кафе "Afzal's Cafe"

Разработан яркий и аппетитный промо-баннер для продвижения авторских шаверм (лавашей) от "Afzal's Cafe". Цель дизайна — подчеркнуть свежесть ингредиентов и оригинальный стиль заведения.

Основные особенности:

Аутентичная подача: вкусные, сочные лаваши с мясом, овощами и соусами на переднем плане.

Теплая цветовая палитра, создающая атмосферу уюта и аппетита.

Слоган “Your LAVash” с акцентом на слове "LOVE", визуально объединённый с изображением сердца.

Интеграция декоративных элементов: кусочки мяса, кольца лука, зёрна кунжута, кофе — для усиления визуального аппетита.

Верхний правый угол украшен ярким элементом “Осторожно! Очень вкусно!” — акцент на уникальность и качество.

Логотип кафе и подпись "Lavash by Afzal" создают запоминающийся фирменный стиль.

Формат: Подходит для сайта, социальных сетей, цифровых меню и для постеров разных кафе