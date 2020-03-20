Презентация моего продюсерского агенства ПЛАТФОРМА

Собирали смыслы и кейсы, получили с помощью этой презентации несколько проектов по маркетингу и 1 клиента на продюсирование (Алексей Максимченков)

https://yadi.sk/i/OIBJHya_NQaF2w

https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=dEIpWvrK8mw&feature=emb_title