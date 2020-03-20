Презентация моего продюсерского агенства ПЛАТФОРМА
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4 года назад
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Собирали смыслы и кейсы, получили с помощью этой презентации несколько проектов по маркетингу и 1 клиента на продюсирование (Алексей Максимченков)
https://yadi.sk/i/OIBJHya_NQaF2w
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=dEIpWvrK8mw&feature=emb_title