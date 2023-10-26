Проект, выполненный в реалистичной графике "Arachnida"

Иллюстрации для проекта на тему пауков разных видов, выполненные в реализме

Выполнены иллюстрации в программе Adobe Photoshop. Суть проекта - изобразить разные виды пауков в реализме красочно и ярко, при этом сохранив их видовые особенности таким образом, чтобы сохранить достоверность иллюстрации для зрителя.