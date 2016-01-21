Каждый канун Нового года мы торопимся, бегаем с незавершенными делами, докупаем подарки, совершенно забывая насладиться самой атмосферой праздника. Концепция "Просто Новый год" создавалась, чтобы помочь людям вспомнить о детском предвкушении сказки, о том, что все вокруг не более, чем суета и нужно иногда уметь остановиться, просто созерцать и ждать. Арт-директор проекта: Денис Клевакин Дизайнеры: Бангерт Мария, Богомолова Елена.