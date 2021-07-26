Разработка бренд-персонажа Клевер

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Бренд-персонаж был разработан для школы ирландских танцев.
Этапы работы:
1. Работа с реферансами, поиск идеи, черновые эскизы (несколько вариантов)
2. Выбор заказчиком образа
3. Разработка персонажа (при необходимости карта эмоций, несколько поз, согласно ТЗ)
4. Правки заказчика.(два круга)
5. Отрисовка персонажа (возможна в нескольких позах, согласно ТЗ)
6. Правки заказчика. Не более незначительных правки
7. Итоговая работа