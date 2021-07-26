Разработка бренд-персонажа Клевер

Добавлена
2 года назад
50 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Бренд-персонаж был разработан для школы ирландских танцев. 

Этапы работы:

1. Работа с реферансами, поиск идеи, черновые эскизы  (несколько вариантов)

2.  Выбор заказчиком образа

3. Разработка персонажа (при необходимости карта эмоций, несколько поз, согласно ТЗ)

4. Правки заказчика.(два круга)

5. Отрисовка персонажа (возможна в нескольких позах, согласно ТЗ)

6. Правки заказчика. Не более  незначительных правки 

7. Итоговая работа 