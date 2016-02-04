Разработка логотипов

Представлены несколько проектов.

Задача состояла в том, чтобы разработать быстро и качественно логотипы

для организаций : вокальной студии, студии звукозаписи, туристического

агентства, художественной студии.

Для каждого задания были разработаны несколько вариантов логотипов с их

последующими изменениями по желанию клиента (разработка шрифта,

композиции, подборка цветов).

В итоге были выбраны несколько лучших, одобренных заказчиком.