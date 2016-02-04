Разработка логотипов

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Представлены несколько проектов.
Задача состояла в том, чтобы разработать быстро и качественно логотипы
для организаций : вокальной студии, студии звукозаписи, туристического
агентства, художественной студии.
Для каждого задания были разработаны несколько вариантов логотипов с их
последующими изменениями по желанию клиента (разработка шрифта,
композиции, подборка цветов).
В итоге были выбраны несколько лучших, одобренных заказчиком.